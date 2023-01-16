［ドバイ／ロンドン１４日ロイター］ - イラン司法府は、英国に機密情報を漏らしたスパイの罪で死刑判決を受けていた元イラン国防軍需省高官アリレザ・アクバリ氏（６１）の死刑を執行した。司法府のミザン通信が伝えた。アクバリ氏は２０１９年に拘束された。英国や米国などが再三釈放を要請し、クレバリー英外相は１４日に改めて死刑を執行しないよう求めていたが、イラン側は聞き入れなかった。ＢＢＣのペルシャ語放送
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