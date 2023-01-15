米プロバスケットボールＮＢＡのネッツ・渡辺雄太と結婚した元フジテレビアナウンサーの久慈暁子が１５日に自身のインスタグラムを更新。夫の試合を観戦する様子を公開した。この日、ＮＢＡ観戦の感想と夫が所属するチームの妻たちによるクリスマスパーティーに参加したことを明かしつつ、センター分けでおでこを見せたヘアスタイルで試合を観戦するショットを複数枚投稿した。この投稿についてフリーの岡副麻希アナウンサー