3人組バンド「イエロー・マジック・オーケストラ（YMO）」のメンバー、高橋幸宏さんが亡くなったことを受け、所属事務所がコメントを発表しました。【写真を見る】【YMO・高橋幸宏さん死去】所属事務所がコメントを発表【所属事務所が発表したコメントより引用】弊社所属、高橋幸宏（たかはしゆきひろ）が、2023年1月11日午前５時59分、脳腫瘍により併発した誤嚥性肺炎のため、永眠いたしました。享年71歳。皆様には生前のご厚誼に