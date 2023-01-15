29日に終映する人気アニメ『ONE PIECE』（ワンピース）の新作映画『ONE PIECE FILM RED』（2022年8月6日公開）の終映直前舞台あいさつが15日、都内で行われ、出演者の田中真弓（ルフィ役）名塚佳織（ウタ役）、池田秀一（シャンクス役）、谷口悟朗監督が出席した。【ネタバレ動画】ウタ＆シャンクス声優が言いたい放題！”親子対談”インタビュー興収190億円を突破、22年の興行収入No.1作品となっている同作。大ヒットに池田は