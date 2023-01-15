「日経新春杯・Ｇ２」（１５日、中京）トップハンデ５９キロも何のその、道中５番手から運んだ２番人気ヴェルトライゼンデが直線、力強く伸びて快勝。昨秋のジャパンＣ３着の力を誇示した。勝ちタイムは２分１４秒２。２着は１０番人気のキングオブドラゴン、３着には４番人気のプラダリアが入った。ヴェルトライゼンデは昨年の鳴尾記念に続く重賞２勝目。手綱を取ったイーガンにとっては、うれしいＪＲＡ重賞初タイトルとな