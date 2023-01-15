日本代表の森保一監督（５４）が、カタールＷ杯前や大会中などに受けた猛批判について?本音?を見せた。森保監督は１５日に横浜市内で開かれた日本サッカー協会主催の指導者向け研修会「フットボールカンファレンス」に出席し、今後の日本サッカーなどについて熱弁した。司会を務めたＪＦＡユース育成ダイレクターの影山雅永氏から、これまで大きな批判を受けながらも動じていないと指摘されると「イテっとだいぶ思っています