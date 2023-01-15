中国の人権活動家、唐吉田氏（共同）【北京共同】中国当局に約1年間拘束されていた著名な人権活動家、唐吉田氏（54）が解放されたことが15日分かった。唐氏や家族が明らかにした。唐氏の長女（26）は留学先の日本で病気のため重体となっており、唐氏は拘束前から出国を望んでいたが、「国家安全」を理由に当局が訪日を妨害していた。家族によると、14日に吉林省の実家に戻った。唐氏は15日、共同通信に対し長女に会うことが「