鳥取県で2009年に起きた連続不審死事件で、男性2人に対する強盗殺人などの罪で死刑が確定した元スナック従業員・上田（うえた）美由紀死刑囚（49）が14日、広島拘置所で死亡した。法務省が15日に発表した。食べ物を詰まらせたことによる窒息死とみられるという。法務省によると、上田死刑囚は14日午後4時20分ごろ、収容先の広島拘置所で夕食時にむせて倒れた。職員がすぐに駆けつけ、口の中の食べ物を取り除いたが意識を失った