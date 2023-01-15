巨人の新人合同自主トレの3日目が15日、川崎市のジャイアンツ球場で行われ、練習後には新人選手全14人がスタンドでサイン会を行った。ドラフト1位の浅野翔吾外野手（18＝高松商）の列には長蛇の列が。15分間のサイン会で多くのサインを書いた浅野は「同級生や四国の方も来てくれていてうれしかった。多くの人にサインをかけたと思う。一言、一言、声をけてくださると書きたくなる。まだそんな選手ではないですけど、応援してく