◇陸上・第41回全国都道府県対抗女子駅伝（2023年1月15日京都市・たけびしスタジアム京都発着）第3区（3キロ）で岡山のドルーリー朱瑛里（15＝津山鶴山中）が9分2秒の区間新記録を叩き出し、17人抜きの走りを見せた。（タイムは速報値）38位で第2区の選手からタスキを受け、序盤から快走。時計を見ながら次々と選手をかわし、1キロを2分55秒で通過する。その後も前を行く選手を抜き続け、目標とする8分台には届かなかった