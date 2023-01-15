米ブリーチャー・リポート「MLB最高年俸ラインナップ」と、とんでもない銀河系軍団？オフのストーブリーグも佳境に入り、米メディア「ブリーチャー・リポート」の野球専門ツイッターは「MLB最高年俸ラインナップ」として各ポジションの最高年俸選手をピックアップ。ヤンキースと9年3億6000万ドル（約460億4000万円）で再契約を結んだアーロン・ジャッジ外野手をはじめ、ドリームチームになると思いきや必ずしもそうではないよ