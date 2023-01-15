【いま気になる「世界の美女」図鑑】英国女優“奇跡の57歳”エリザベス・ハーレーはヘンリー王子の初体験の相手だった？言わずと知れた大ヒット映画「タイタニック」（1997年）で一躍ブレークした英女優のケイト・ウィンスレット（47）。その「タイタニック」が、ジェームズ・キャメロン監督によって3Dリマスターされ、2月10日から全国で劇場公開されるということで、改めて彼女に注目が集まっている。当時22歳だったケイト