抱きついて寝転べる新企画「ふかふかミュージアム」2026年3月7日（土）から、「南町田グランベリーパーク」内にある「スヌーピーミュージアム」で、新企画「ふかふかミュージアム」が始まります！館内には、スヌーピーやきょうだいたちに抱きついて写真が撮れるフォトスポットや、寝転んで本を読んだり、くつろいだりできる“ふかふか”のエリアなど、楽しめる要素がたくさん追加されます。かわいいスヌーピーたちに癒やされる体験