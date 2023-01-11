女優の遠野なぎこ（４３）が１１日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「バラいろダンディ」（月〜金曜後８・３０）に生出演。マッチングアプリで出会った男性と破局した事を明かした。遠野は同番組で昨年１１月にッチングアプリで知り合った年下の会社員との交際を告白。結婚も視野に入れて交際していたが、この日の放送で近況を聞かれると「ちょっと前かな破局しました。本当は今年の３月に結婚する予定だったんです。だけど、こちらから別れ