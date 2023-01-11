1月8日の中国の空港の様子（写真：Featurechina/アフロ）中国政府が1月10日、日本人と韓国人を対象にした新規のビザ発給業務を停止した。日韓は中国からの入国者に対する水際対策を強化しており、中国外交部（外務省）は「差別的な入国制限への対抗措置」だと説明する。ただ、より厳格な水際対策を取っている韓国よりも日本に対する対抗措置のほうが厳しくなっており、中国政府の「見切り発車」「各国の大使館への丸投げ」ぶりも鮮