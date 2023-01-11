スクウェア・エニックスは1月11日、『ドラゴンクエスト』シリーズ新作のスマートフォンタイトル発表会を1月18日（水）19時から開始すると発表した。番組はスクウェア・エニックスの公式YouTubeチャンネルより配信され、視聴予約が可能だ。／1月18日(水)19時から「ドラゴンクエスト」シリーズ新作スマートフォンタイトル発表会放送！＼視聴予約はこちらhttps://t.co/34y3pzdm0d番組ではタイトル発表をはじめゲームの説明や実機