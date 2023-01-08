東京商工リサーチは12月29日、新型コロナウイルスの影響で12月に破たんした国内事業者数が243件（負債1,000万円以上）に達し、過去最多だったと発表した。2022年の破たん件数は2,282件だったが、9月以降は4カ月連続で200件を超え、増勢が強まっている。【こちらも】百貨店とSCの11月売上、9カ月連続で前年上回る都市部好調も地方は厳しくインバウンドが回復しつつあるものの、感染が拡大していることもあり消費活動はコロナ