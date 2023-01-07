 NTTドコモ（以下ドコモ）は、ビームスのブランド「BEAMS DESIGN」とコラボしたアクセサリーを発売しました。 ドコモの公式Twitterアカウント（@docomo）では、発売を記念したキャンペーンが実施されています。BEAMS DESIGNとのコラボモデル発売されたのは、「BEAMS DESIGN」とコラボした「iPhone14ハイブリッドケース」と「モバイルバッテリー」です。 ドコモオンラインショップで、数量限定販売となります。&#160