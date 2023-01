【モデルプレス=2023/01/07】FANTASTICS from EXILE TRIBEの中島颯太が2023年1月6日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「DESIGN YOUR FANTASTIC FUTURE:LET’S JUMP UP supported by モデルナ・ジャパン」(FM802/毎週金曜よる8時〜9時)にてなにわ男子の高橋恭平との交流を明かしたことが、両ファンの間で大きな話題に。そのほかにも、ジャニーズ×LDHの事務所の垣根を越えた交流報告が続いている。【写真】なにわ男子