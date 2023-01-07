一部メンバーを先行発表した侍ジャパン（野球日本代表）に韓国メディアも注目している。【写真】大谷翔平を生観戦した韓国のバレー美女『OSEN』は1月6日、「大谷＆ダルビッシュ、投手3冠王、56本塁打…日本のWBCドリームチーム核心12人先行発表」と題し、一部メンバーを発表した侍ジャパンについて速報級で報じた。「強力な打線が構築される」 侍ジャパンは同日、来る3月のWBCに出場する核心選手12人を先に発表した。投手では