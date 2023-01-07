少子化問題に悩んでいるのは日本だけではないようだ。【注目】韓国が「地球上で真っ先に消滅する」説に現実味？小池百合子東京都知事は1月4日、都庁での新年の挨拶で少子化対策を発表した。そのなかでも最も注目を集めたのが「都内に住む0〜18歳の子供に1人当たり月5000円程度を給付する」というものだ。所得制限は設けず、関連費用を2023年度予算案に盛り込むことが検討されているという。この案には「単純なばらまきだ」「これで