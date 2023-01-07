新潟市中央区の認可外保育施設「ポポラー新潟東中通園」で、子育て支援員が園児に敷布団を巻き付けるなどしていた問題で、新潟市は６日、児童福祉法に基づいて同園に文書で改善指導を行った。同市は昨年１２月２７日、園側から報告書を受け取り、事実確認を完了した。報告書によると、子育て支援員は園児１人に対し、昨年５〜６月にかけて敷布団の巻き付けを計３回行っていた。同５〜９月には週２、３回の頻度で同じ児童をロ