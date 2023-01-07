コラボ騒動に進展だ。東京都の若年被害女性等支援事業を受託している一般社団法人「Ｃｏｌａｂｏ（コラボ）」への住民監査請求の結果が４日に出たことが話題になったばかり。この騒動をめぐっては東京都庁への爆破予告や殺害予告がなされるなどしているが、ついに警察が動くことになったという。コラボは虐待などを受けた、若い女性への支援活動をしている団体。４日に東京都監査事務局はコラボへの住民監査請求の結果を公表し