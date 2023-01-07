おめでたいはずの結婚式。しかし、友人と絶縁するきっかけになることも少なくないようだ。キャリコネニュースが募集するアンケートの回答には、友人の結婚式で複雑な心境にさせられた人たちからの経験談が複数寄せられている。（文：永本かおり）キャリコネニュースでは「友人と絶縁したことがある人」をテーマにアンケートを行っています。回答はこちらから。https://questant.jp/q/LQ1RHMHG「妊娠が発覚した時に連絡しろと思いま
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