３月に行われる第５回ＷＢＣ（ワールド・ベースボール・クラシック）に出場する侍ジャパンのメンバー１２人が６日、先行発表され、初出場となるエンゼルス・大谷翔平投手（２８）をはじめダルビッシュ、村上、山本ら中心選手が順当に選出された。都内で行われた会見に栗山英樹監督（６１）と出席した大谷は「勝つことだけ考えてやっていきたい」と３大会ぶり世界一への熱い思いを語った。残り１８選手は今月下旬に発表され、全３