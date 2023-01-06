スタジオジブリの「ハウルの動く城」が6日、日本テレビ系「金曜ロードショー」（後9・00〜）で放送された。04年公開の作品で、呪いで90歳の老婆に姿を変えられてしまった18歳のソフィーと、美しい魔法使いの青年・ハウルとの不思議な恋の物語。ソフィーを倍賞千恵子、ハウルを木村拓哉、荒地の魔女を美輪明宏が担当するなど、豪華な声優陣でも話題となった。また、ハウルの弟子のマルクルは、公開当時11歳だった神木隆之介（