◇プロボクシング・IBF世界ミニマム級タイトルマッチ12回戦同級5位・重岡銀次朗＜無判定試合＞王者ダニエル・バラダレス（2023年1月6日エディオンアリーナ大阪）IBF世界ミニマム級5位の重岡銀次朗（23＝ワタナベ）は同級王者ダニエル・バラダレス（28＝メキシコ）と3回2分48秒負傷引き分けで、プロ9戦目での世界王座奪取を逃した。プロアマ通じて“人生で一度も負けたことがない男”にとってキャリア初の引き分けで、世界