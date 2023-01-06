「性格と収入には関係がある」というのは心理学の世界では常識です。性格と収入の関係に関しては、「誠実な人ほどお金持ちになりやすい！」「お人好しほど貧乏になりやすい！」などが有名です。 特に、「お人好し（＝優しい人）ほど貧乏になりやすい」という話は衝撃的です。かといって、「優しさを捨てて、意地悪になればよいのか？」というと、話はそう単純ではありません。 というのも、「優しい人は貧乏になりやすいものの、幸