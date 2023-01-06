現在開催中の全国高校サッカー選手権が中国でも注目度が急上昇している。中国では選手権の話題がたびたび脚光を浴びており、同国メディア「足球姐視界」は準々決勝の東山（京都）―日体大柏（千葉）戦に注目した。「日体大柏のペナルティーエリア内での間接ＦＫで、東山が予想外の１１人全員がゴールに立って壁となり、スペクタクルな光景を見せた。１１人の壁に阻まれ、日体大柏は得点チャンスを逃した」とイレブン全員で壁を