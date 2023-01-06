¡Ö£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¡×¡Ê¥­¥ó¥×¥ê¡Ë¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥ó¿´Íý¤¬Æ¯¤­¡¢?Ê¿Ìî¥»¥Ã¥È?¤òÇã¤¤µá¤á¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥­¥ó¥×¥ê¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë´§ÈÖÁÈ¡Ö£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¤ë¡£¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÀµ·îÆÃÈÖ¤¬£±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö£µ¿Í¤À¤±¤Ç¹Ô¤¯¡ªÃÆ´Ý¡õÀä¶«?³«±¿¥Ä¥¢¡¼£²£°£²£³?¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ÇÆüËÜ¤ò²£ÃÇ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ñ¥ï¡¼