スクウェア・エニックスのゲームがお得になるセールが、PlayStation Storeとニンテンドーeショップにてスタートした。⇒9月15日発売の「ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン」TVCM公開！ 賀来賢人が「ドラクエ部」の部長に⁉今回の「新春到来セール」では、2022年9月に発売された軍記物シミュレーションRPG「The DioField Chronicle」(ディオフィールド クロニクル)が50%オフ、セール初登場の「ドラゴンクエスト