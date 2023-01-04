同居する父親を殺害したとして、宮崎県警は4日、宮崎市花山手西1丁目、アルバイト従業員坂田奈穂容疑者（35）を殺人の疑いで逮捕し、発表した。容疑を認めているという。宮崎南署によると、坂田容疑者は3日午後11時ごろ、自宅で父の秀文さん（73）の首を絞めて殺害した疑いがある。40分後に近くの交番から「父親を殺しました」と署に電話したという。秀文さんは自室の布団の上で死亡しており、そばに首を絞めたとみられるタオ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 青学大の原晋監督 駅伝界に警鐘
- 2. 「コンビニ勢力図」最新版が話題
- 3. 映画で裸シーン使用 主演が提訴
- 4. 百貨店おせち250個 31日に届かず
- 5. 超ハイスぺ彼氏の実家訪問で絶句
- 6. 大谷自宅に女性出入り噂「真相」
- 7. エンジンに吸い込まれ死亡 米
- 8. 資産公開 女性トップは今井議員
- 9. 海自「正義Tシャツ」疑問の声も
- 10. せいや 腹立った芸能人実名告白
- 1. 超ハイスぺ彼氏の実家訪問で絶句
- 2. 資産公開 女性トップは今井議員
- 3. 荷物が届かぬ「物流崩壊」の危機
- 4. 九州県庁所在地「人口序列」変化
- 5. コリジョンコース現象か 車炎上
- 6. 「発達障害グレーゾーン」増加か
- 7. 年末年始「家族間トラブル」激増
- 8. 猛スピードで追突…恐怖の瞬間
- 9. ガーシー氏 借入金7000万円報告
- 10. 退職金2500万円 株式投資で消滅
- 1. 資産公開 蓮舫氏「預貯金ゼロ」
- 2. 東京都 0~18歳に月5千円支給検討
- 3. 岸田首相「増税前選挙」発言修正
- 4. 参院議員の資産公開 新人上位に
- 5. 田原氏激高「返り討ち」に再注目
- 6. 車の「検査標章」貼付位置変更に
- 7. 妊娠中の膣マッサージに医師反論
- 8. 賃貸NG 暴力団はどう生き残るか
- 9. 菅首相が創価学会と米国大統領選「両睨…
- 10. 休養たっぷり岸田首相が抱える自民党内…
- 1. エンジンに吸い込まれ死亡 米
- 2. 世界最強国ランク2022 日本順位
- 3. 露兵63人死亡? 私物携帯を探知か
- 4. 日本人にぼったくり 運転手罰金
- 5. 露兵89人死亡 電話使用が原因か
- 6. 泣ける日本映画…韓国でブームに
- 7. 「韓の民度じゃ無理」導入に嘆き
- 8. 韓国・仁川空港でコロナ陽性判明の中国…
- 9. 中国 新たに日本人2人感染後死亡
- 10. 韓国入り後陽性 隔離拒否し逃走
- 1. 「コンビニ勢力図」最新版が話題
- 2. 百貨店おせち250個 31日に届かず
- 3. 老けない人 50代でやらないこと
- 4. 命のプロが食べない? 33の食品
- 5. HIKAKIN愛用 ソファベッドが話題
- 6. シャープ公式の「願い」に感動も
- 7. 都道府県別「公務員の平均給与」
- 8. 日本の天才 海外へ流出する原因
- 9. ルーズソックス 販売停止のワケ
- 10. コロナを予想? マック好調の要因
- 1. 土曜休止 郵便届くのが遅い理由
- 2. EV軽「日産サクラ」人気の訳実感
- 3. 「ドライブで嫌われる男性」行動
- 4. 「技術者の勇者ぶり」に称賛続出
- 5. Anker「Amazon初売り」でお得
- 6. 女性が満足する回転寿司チェーン
- 7. 働く女性 理想の通勤時間は?
- 8. iPhoneのバッテリー交換費用が2023年3…
- 9. Amazon大型セール2023 日程予想
- 10. Amazon初売り ルンバが38%オフ
- 1. 青学大の原晋監督 駅伝界に警鐘
- 2. 大谷自宅に女性出入り噂「真相」
- 3. 創価大悪く言わないで 3区で接触
- 4. 「全て壊した」青学大4年が涙
- 5. エムバペと握手する日本人に驚き
- 6. 前田健太の年賀状 ツッコミ続出
- 7. 大谷 今季中にドジャースへ移籍?
- 8. 大仁田厚がクロちゃんに猛反論
- 9. 高校サッカーの開会式に疑問の声
- 10. 箱根駅伝「名門校で明暗」の理由
- 1. 映画で裸シーン使用 主演が提訴
- 2. 海自「正義Tシャツ」疑問の声も
- 3. せいや 腹立った芸能人実名告白
- 4. 歌舞伎町で大金使う 太客の職業
- 5. 「食べ方下品」鎧塚シェフが謝罪
- 6. GACKT「格付け」に出続ける理由
- 7. 元NMB 体重85kgまでの激増に衝撃
- 8. 峯岸 過去に親密報道の相手逮捕
- 9. 元アジアンの隅田 激変姿に称賛
- 10. 重傷のJ・レナー SNSで無事報告
- 1. 住宅展示場に来た激ヤバ客の言動
- 2. 23年1月スタート「深夜アニメ」
- 3. 何歳まで待つの? 夫の愛人に忠告
- 4. 育ちの良さ感じる女性の特徴
- 5. MAC とろけるホットパイに新作
- 6. 不倫相手の「子ども」からの逆襲
- 7. 年越しTDLデート「最悪の結果」
- 8. 二度と会わぬ 義両親行動に驚き
- 9. 2千円で育児して 夫にブチ切れ
- 10. 夫からの養育費40万 安心の生活