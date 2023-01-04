同居する父親を殺害したとして、宮崎県警は4日、宮崎市花山手西1丁目、アルバイト従業員坂田奈穂容疑者（35）を殺人の疑いで逮捕し、発表した。容疑を認めているという。宮崎南署によると、坂田容疑者は3日午後11時ごろ、自宅で父の秀文さん（73）の首を絞めて殺害した疑いがある。40分後に近くの交番から「父親を殺しました」と署に電話したという。秀文さんは自室の布団の上で死亡しており、そばに首を絞めたとみられるタオ