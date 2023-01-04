埼玉県飯能市の住宅で昨年12月、親子3人が殺害された事件で、現場となった住宅の室内から血痕が見つかっていたことが捜査関係者への取材でわかった。被害者の遺体はいずれも屋外で発見されており、県警は被害者1人に対する殺人未遂容疑で逮捕した近所の斎藤淳容疑者（40）=殺人容疑で送検=が室内外で被害者を襲った可能性があるとみている。また、斎藤容疑者の自宅にあった複数の衣類などから、被害者3人のDNA型が検出されてい