韓国スタバで使える豆知識韓国は世界的に見ても破格のコーヒー＆カフェ大国。なかでもスタバのメニューやグッズ、店舗コンセプトの多様性は世界的に注目されています。持ち帰りは「캐리어（ケリオ）」をもらおうコーヒーを2杯以上テイクアウトするともらえるカップホルダーがかわいい♡ボトルドリンクはおみやげにも！冷蔵保存ができ、持ち帰って滞在先でも飲めるボトルドリンクが便利です。一番人気は「&#