柔道男子73キロ級で五輪2連覇を果たした大野将平（30、旭化成）が「第一線を退く意向を固めた」とする報道が昨年12月中旬にあった。各社も「パリ五輪は断念」などと続いた。ただ、大野自身は朝日新聞の取材に対して、「報道は本意ではない。進退がどうなるかは分からない」と、悩める胸の内を話した。大野は日本オリンピック委員会（JOC）のスポーツ指導者海外研修事業に応募している。また、全日本柔道連盟の強化指定選手か