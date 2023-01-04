タレント、みちょぱこと池田美優（２４）が４日、日本テレビ系「スッキリ」（月〜金曜前８・０）に出演。年越しはいつも夫婦で過ごしてないこと明かした。どんな年越しを過ごしたか聞かれたみちょぱは「私は毎年、地元のギャルたちと一緒に年越しです。友達の家に集まって子供がいたりするので家で過ごして。次の日生放送があるので私はそのまま帰って、みんなは初詣に行く。毎回それです」と年末の様子を明かした。続けて「年越し