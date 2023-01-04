【AFP＝時事】コンゴ民主共和国（旧ザイール）東部で2日、子どもがおもちゃと間違えて拾った手りゅう弾が爆発し、2人が死亡した。地元当局が3日、明らかにした。現場は、南キブ（South Kivu）州のルジジ（Ruzizi）平原にあるダンダ（Ndunda）近くの野原。地元当局のジェラール・マチブ・ムパンジ（Gerard Matibu Mupanzi）氏によると、鳥猟をしていた子どもたちがおもちゃと間違えて手りゅう弾を拾ったところ爆発した。2日午