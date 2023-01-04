アメリカの調査会社ユーラシア・グループは今年の「世界の10大リスク」を発表し、1位にウクライナ侵攻を続けるロシアを挙げました。アメリカの国際政治学者、イアン・ブレマー氏が創設したユーラシアグループは3日、毎年恒例となっている「世界の10大リスク」を発表しました。1位には「ならず者国家」としてウクライナ侵攻を続けるロシアを挙げ、「深刻な安全保障上の脅威をもたらす」と警告しました。2位には権力が集中す