人気アイドルグループ「Hey! Say! JUMP」のコンサートチケットを販売するなどとSNS上に書き込み、13万円をだまし取ったとして、21歳の女が警視庁に逮捕されました。警視庁によりますと、青木七海容疑者は去年10月、人気アイドルグループ「Hey! Say! JUMP」のコンサートチケットを販売するなどとTwitterに書き込み、申し込んだ20代の女性に現金13万円を青木容疑者の口座に振り込ませ、だまし取った疑いがもたれています。書き込みを