かまいたちの濱家隆一（39）が3日深夜放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけどお正月SP」で、同期からの祝儀について語った。この日は、「アインシュタイン」ら同期芸人と伊豆旅行を楽しんだ。「同期が結婚した時の祝儀について話したい」という藤崎マーケット・田崎佑一から「僕の結婚式の時、（相方）トキさんからの祝儀が0円やった。6時間かけて描いたお花の絵が入ってた」とのエピソードが披露された。かまいたちの2