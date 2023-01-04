4日も日本海側では雪が続いています。新潟県の魚沼市で2メートルを超えるなど各地で今シーズン一番の積雪となっています。冬型の気圧配置が続き、4日も日本海側で雪が強まっています。この3日間で降った雪の量は多い所で100センチを超え、今年に入って積雪が急増しました。午前11時までの最深積雪は、北海道の夕張で126センチ、新潟県魚沼市の守門で206センチなど、平年を大きく上回り、北海道と本州日本海側の広い範囲に