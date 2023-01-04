【ソウル聯合ニュース】韓国で中国からの入国者全員への新型コロナウイルス検査（ＰＣＲ検査）が義務化されて２日目となる３日、中国から仁川国際空港に到着した１１３７人のうち９０日以内の短期滞在の外国人２８１人が空港で検査を受け、７３人（２６．０％）が陽性と判明した。陽性率は前日の２日（２０．０％）を上回った。韓国疾病管理庁が４日、明らかにした。空港で陽性が判明した短期滞在の外国人は臨時施設で７日間隔離