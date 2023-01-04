お笑いコンビ、見取り図のリリーが４日、「ラヴィット！」（ＴＢＳ）に生出演。正月から不運に見舞われたことを明かした。年明け初回のこの日はオープニングで「年末年始の過ごし方」がトークテーマとなり、リリーは元日朝９時の自身の様子を自撮り映像で公開。「最悪なことが判明しまして。朝起きて（乗った）タクシーでクレジットカードとか領収書とか新幹線のチケットとかを入れていたカードケースがないです。どこかに落としま