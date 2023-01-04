ウォルター・カニンガム氏（元米宇宙飛行士）米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）によると、３日にテキサス州ヒューストンで死去、９０歳。死因などは不明。３２年米アイオワ州生まれ。米海兵隊などを経て、６３年にＮＡＳＡの宇宙飛行士に選出された。６８年、アポロ７号に搭乗し、アポロ計画で初となる有人宇宙飛行を行った。７１年に退職後は起業家、投資家などとして活動した。家族は声明で「彼の生き方に大きな誇りを持ち、深い