新潟市の港で昨夜、釣りをしていた30代の男性2人が海に転落し、死亡する事故がありました。新潟海上保安部によりますと、きのう午後7時半ごろ、新潟市北区の新潟東港で釣りをしていた男性から「自分と友人の2人が波にさらわれ海に落ちた」と118番通報がありました。転落したのは新潟県内に住む30代の男性2人で、通報からおよそ3時間後に発見されましたが、死亡が確認されました。死亡原因は水死でした。当時、現場付近の水温は9℃