山形県鶴岡市で先月31日、大規模な土砂崩れが起き、およそ10軒の建物が倒壊し、男女2人が死亡しました。■住民「他の場所も点検してほしい」鶴岡市・皆川治市長：「住民の帰還と二次被害の防止を両立させていくことが、大事な課題になると思っております」市は今月3日、現場周辺の住民らを対象に説明会を開き、集まったおよそ40人に被害の状況や、今後の対応などについて報告しました。これに対し、住民からは、他の場所も