元バレーボール女子日本代表・木村沙織さん（３６）が４日、第１子を妊娠していることを公表した。自身のインスタグラムで「小さな命を授かり９ケ月目に突入しました」などとつづり、安産祈願のお守りの写真も投稿した。新年のあいさつとともに、「２０２３年は未知なイベントが待っているので母にもらった御守りと、Ｊ君家族にもらった御守りにあやかりたいと思います」と記述。男の子であることも明かした。１２月に投稿し