キリンビバレッジと森永製菓が共同開発した「午後の紅茶」の特性を生かしたお菓子が、1月17日（火）から期間限定で、全国で発売される。【写真】ミルクティー、ストレートティーもお菓子に！ラインナップ一覧■おいしさアップ！今回登場するのは、「午後の紅茶 ストレートティーベイクドショコラ」、「午後の紅茶 ミルクティーデコレーションケーキ」、「午後の紅茶 レモンティークリームサンドクッキー」の3種類。「スト