年始恒例の日本テレビ「第99回箱根駅伝」の平均世帯視聴率（ビデオリサーチ調べ、関東地区）は2日の往路（前7・50〜後2・05）が27・5％、3日の復路（前7・50〜後2・18）が29・6％だったことが4日、分かった。個人視聴率（1997年第73回以降のデータ）は往路16・7％、復路17・9％だった。世帯視聴率は1987年第63回以降のデータで、昨年は2日の往路が26・2％、3日の復路が28・4％、往復の平均が27・3％で、往路は歴代21位、復路は