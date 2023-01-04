群馬県高崎市のＧメッセ群馬で３日、第１１回上州将棋祭りが開かれた。３年ぶりとなった同祭りには、藤井聡太竜王（２０）（王位、叡王、王将、棋聖）が参加した。永瀬拓矢王座（３０）とスペシャル対局を行い、多くのファンをくぎ付けにしていた。藤井竜王は対局前に「今日が今年の指し初めになるので、よい形でスタートできればと思う」と意気込みを語った。対局は持ち時間１５分、秒読み３０秒で行われ、抽選に当選した３０